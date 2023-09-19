Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата

Посол Канады в Индии Кэмерон Маккей был вызван в МИД страны в связи с выдворением из североамериканского государства индийского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве ответной меры на этот шаг Нью-Дели заявила о своем решении выслать канадского дипломата, находящегося в Индии. Такое решение было принято из-за озабоченности индийской стороны по поводу вмешательства канадских специалистов во внутренние дела страны.

Ранее Индия опровергла заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Джоли о якобы причастности спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады в июне 2023 года.