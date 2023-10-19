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Визит Байдена в Тель-Авив спровоцировал антиизраильские протесты в США

19 октября 2023 08:07
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Новости США. Антиизраильские протесты в мире становятся более масштабными и ожесточенными. В Вашингтоне большая группа демонстрантов ворвалась в одно из зданий американского Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Байдена в Тель-Авив спровоцировал антиизраильские протесты в США-1

Они устроили пикет, требуя от властей немедленно прекратить огонь в Газе. Акция протеста была спровоцирована визитом Байдена в Тель-Авив. Многие протестующие обвиняют главу Белого дома в том, что он дает Израилю разрешение на любые действия и не желает осудить те из них, что приводят к жертвам среди мирного населения Газы. Для наведения порядка были брошены усиленные наряды полиции, которым понадобилось около часа, чтобы очистить здание от демонстрантов. Задержаны более 500 человек.

# Акции протеста # Джо Байден # Фотофакт

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