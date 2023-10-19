В Китае в 134-й раз проводят Кантонскую ярмарку

Новости Китая. Кантонская ярмарка в 134-й раз проходит в Китае. Несмотря на это, удивлять посетителей по-прежнему удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 650 предприятий из 43 стран представили свои техноновинки в провинции Гуандун. Она на время стала мощным магнитом для туристов. Всего за несколько дней сюда приехали более 70 тысяч человек.

Организаторы, конечно, такому числу гостей рады, как и сами участники выставки. Ведь многие из них надеются расширить свою долю на мировом рынке, а среди посетителей встречаются и инвесторы, и потенциальные потребители. Например, продвинуть в массы разработчики планируют этот рюкзак. На нем есть уникальная солнечная панель: складная, легкая и гибкая. Благодаря тому, что рюкзак поглощает и преобразует солнечную энергию, пользователи могут в любое время заряжать свои телефоны или аккумуляторы на открытом воздухе.