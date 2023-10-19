США ослабили нефтяные санкции в отношении Венесуэлы в обмен на проведение выборов

По данным газеты Washington Post, США и Венесуэла пришли к договоренности о смягчении санкций в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

В обмен на это в Венесуэле в 2024 году должны пройти выборы президента под наблюдением международного сообщества. США сообщат о снятии санкций после того, как власти Венесуэлы подпишут соглашение о проведении «более свободных» выборов. В сделку не входит разморозка венесуэльских активов в США. Санкции были ужесточены в 2019 году, когда США заявили о нелегитимности победы Николаса Мадуро на выборах.