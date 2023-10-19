Новости Марокко. Не новый, но обновленный: Марракеш восстанавливают после землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мечети и другие здания отправлены на реставрацию. Страна всегда привлекала туристов парками, старинными религиозными сооружениями и другими знаковыми достопримечательностями. Но пока поездки лучше перенести. Ведь многие районы заставлены строительными лесами.

Хадиджа Малки, архитектор:

Самая большая проблема – найти правильный баланс между современными технологиями и сохранением исторического наследия. В этом процессе нужна осторожность, надо сохранить дух здания. Но при реставрации в приоритете будет безопасность.