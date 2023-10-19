Прямой эфир

Марракеш восстанавливают после землетрясений

19 октября 2023 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Марокко. Не новый, но обновленный: Марракеш восстанавливают после землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мечети и другие здания отправлены на реставрацию. Страна всегда привлекала туристов парками, старинными религиозными сооружениями и другими знаковыми достопримечательностями. Но пока поездки лучше перенести. Ведь многие районы заставлены строительными лесами.

Марракеш восстанавливают после землетрясений-1

Хадиджа Малки, архитектор:
Самая большая проблема – найти правильный баланс между современными технологиями и сохранением исторического наследия. В этом процессе нужна осторожность, надо сохранить дух здания. Но при реставрации в приоритете будет безопасность.

Марракеш восстанавливают после землетрясений-4

Землетрясения настигли Марракеш в начале сентября. В результате подземных толчков пошли трещины по стенам зданий. Реставрационные работы займут несколько месяцев. Впрочем, некоторые сооружения совершенно не пострадали. Специалисты говорят, что в старину мастера умели строить крепкие здания, способные выдержать даже землетрясения.

# Архитектура # Новости Марокко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае в 134-й раз проводят Кантонскую ярмарку
19 октября 2023 06:40

В Китае в 134-й раз проводят Кантонскую ярмарку

Министерства Украины поддержали закон о легализации однополых браков
19 октября 2023 06:35

Министерства Украины поддержали закон о легализации однополых браков

Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США
19 октября 2023 06:34

Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США