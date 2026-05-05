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Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома

05 мая 2026 06:04
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Рядом с Белым домом произошла стрельба, когда лидер США Дональд Трамп проводил мероприятие, посвященное малому бизнесу. Инцидент подтвердили в Секретной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома-2

Один человек получил огнестрельное ранение, его состояние неизвестно. Район временно оцепили, здание на короткое время закрывали для проверки. При этом Трамп продолжил выступление без перерыва. Это уже второй подобный случай за последние недели – 25 апреля стрельба случилась во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где присутствовали американский лидер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Подозреваемого тогда задержали.

# США # Стрельба в США

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