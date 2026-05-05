Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома

Рядом с Белым домом произошла стрельба, когда лидер США Дональд Трамп проводил мероприятие, посвященное малому бизнесу. Инцидент подтвердили в Секретной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек получил огнестрельное ранение, его состояние неизвестно. Район временно оцепили, здание на короткое время закрывали для проверки. При этом Трамп продолжил выступление без перерыва. Это уже второй подобный случай за последние недели – 25 апреля стрельба случилась во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где присутствовали американский лидер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Подозреваемого тогда задержали.