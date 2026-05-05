Великобритания не сможет закупать новое вооружение до 2030 года из-за нехватки средств, заявил экс-глава Стратегического командования британских Вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, финансирования едва хватает на поддержание парка танков, вертолетов и артиллерии, но нет денег на закупку боеприпасов, беспилотников и систем с искусственным интеллектом. Оборонные компании вынуждены переносить производство за границу, что создает прямую угрозу национальной безопасности. Эксперты предупреждают: в случае необходимости, получение нового вооружения займет слишком много времени.