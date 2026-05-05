В Германии доля затронутых кризисом предприятий выросла в 10 раз

Ключевая проблема – дефицит гелия, который критически важен для производства микросхем, подушек безопасности, металлообработки и диагностики аккумуляторов. Около половины потребностей ЕС в этом сырье покрывается за счет поставок из Катара. Если в марте проблемы с комплектующими были менее чем у 1 % предприятий отрасли, то сейчас их доля выросла в 10 раз.