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В Германии доля затронутых кризисом предприятий выросла в 10 раз

05 мая 2026 06:09
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Из‑за ближневосточного конфликта компании немецкого автопрома столкнулись с нехваткой сырья – об этом говорится в отчете Института экономических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии доля затронутых кризисом предприятий выросла в 10 раз-2

Ключевая проблема – дефицит гелия, который критически важен для производства микросхем, подушек безопасности, металлообработки и диагностики аккумуляторов. Около половины потребностей ЕС в этом сырье покрывается за счет поставок из Катара. Если в марте проблемы с комплектующими были менее чем у 1 % предприятий отрасли, то сейчас их доля выросла в 10 раз.

# Германия

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