Видеофакт: 19 свиней остановили движение скоростной автомагистрали в Японии

На этой неделе грузовик, перевозивший животных, попал в ДТП. Из 37 свиней на свободе оказались 19, которые сразу разбежались по трассе. Свиньи не смогли попасть за пределы магистрали, потому что дорога была ограждена.

Новости Японии. Пять километров скоростной японской трассы было перекрыто из-за сбежавших свиней.

Из-за количества и размера животных, полиции пришлось остановить движение. Для возвращения беглецов понадобился даже подъемный кран. Ни животные, ни водители серьезно не пострадали.

Животные часто не упускают возможность погулять на свободе. Напомним, что