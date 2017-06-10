Видеофакт: 19 свиней остановили движение скоростной автомагистрали в Японии

Новости Японии. Пять километров скоростной японской трассы было перекрыто из-за сбежавших свиней.
На этой неделе грузовик, перевозивший животных, попал в ДТП. Из 37 свиней на свободе оказались 19, которые сразу разбежались по трассе. Свиньи не смогли попасть за пределы магистрали, потому что дорога была ограждена.
Скриншот из видео. Источник:youtube.com
Из-за количества и размера животных, полиции пришлось остановить движение. Для возвращения беглецов понадобился даже подъемный кран. Ни животные, ни водители серьезно не пострадали.
Животные часто не упускают возможность погулять на свободе. Напомним, что
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