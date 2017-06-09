Тереза Мэй планирует сформировать «подвешенный парламент» на основе консервативной партии

Новости Великобритании. Великобритания подводит итоги внеочередных парламентских выборов. Ни у одной из партий нет большинства в Палате общин, так что страну ждет так называемый «подвешенный парламент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что партиям необходимо будет формировать коалицию. И весь вопрос – кто с кем объединится? Это утро миллионы британцев начали в предвкушении перемен. Внеочередные парламентские выборы показали, кто прошел в Палату общин, а для кого битва закончилась. У шотландских националистов поражение, минус 21 место в парламенте. Плюс ко всему «потеряли» Ангуса Робертсона (заместитель лидера партии не смог переизбраться).

Никола Стерджен, премьер-министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии:

Мы выиграли выборы в Шотландии, мы были на пути, чтобы завоевать больше мест, чем все стороны вместе взятые. Но результат разочаровал. Но вот кто действительно понес потери, да что там – потерпел крах – так это консерваторы. Их лидер и премьер-министр страны Тереза Мэй еще месяц назад твердо рассчитывала увеличить доминирование в Палате общин. Но вышло наоборот. Теперь у консерваторов всего 315 мандатов. А для формирования правительства нужно 326.

Горожанин:

Я думаю, что Тереза Мей должна уйти в отставку. Она потеряла даже прежние позиции. Ее обещания не состоятельны. И такие заявления звучат все чаще и громче, особенно от политических оппонентов. Но Тереза Мэй уходить с поста по доброй воле не намерена. И собирается на основе своей – консервативной – партии формировать новое правительство. За одобрением уже обратилась к королеве в Букингемский дворец.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Великобритании:

Стране нужна стабильность, и независимо от результатов выборов Консервативная партия будет и далее выполнять эти обязательства. Кто однозначно добился успеха, так это лейбористы. Их достижение – более 260 мест в Палате общин. Но хоть некоторым и хочется, чтобы Тереза Мэй поскорее вывезла свои вещи с Даунинг-стрит, Корбину премьером, скорее всего, не бывать.