Потеря пассажира. В Минске на проезжую часть из грузовика выпала корова

Новости Беларуси. И в завершение выпуска – приключения коровы в микрорайоне Курасовщина. Животное выпало на проезжую часть из кузова грузовика, который двигался по улице Кижеватова в направлении Корженевского. Водитель заметил потерю пассажира и остановился, но корова, которая неожиданно для себя оказалась на свободе, не упустила шанс прогуляться.

Променад оказался недолгим. На подмогу вызвали МЧС. Обычно спасатели не занимаются отловом животных, но в данной ситуации посчитали, что корова может угрожать безопасности людей.

Неудачная попытка побега была пресечена.