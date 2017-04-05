Потеря пассажира. В Минске на проезжую часть из грузовика выпала корова
Новости Беларуси. И в завершение выпуска – приключения коровы в микрорайоне Курасовщина. Животное выпало на проезжую часть из кузова грузовика, который двигался по улице Кижеватова в направлении Корженевского. Водитель заметил потерю пассажира и остановился,
но корова, которая неожиданно для себя оказалась на свободе, не упустила шанс прогуляться.
Променад оказался недолгим. На подмогу вызвали МЧС. Обычно спасатели не занимаются отловом животных, но в данной ситуации посчитали, что корова может угрожать безопасности людей.
Неудачная попытка побега была пресечена.
Спасатели помогли водителю грузовика поймать корову:
ее привязали к дереву, а затем поместили обратно в кузов. Куда именно везли животное, не сообщается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.