Прямой эфир

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании

10 июня 2017 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Великобритании обнародовали окончательные итоги внеочередных парламентских выборов.

Консервативная партия получает 318 мандатов,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании -1

И это абсолютный провал. Её лидер Тереза Мэй инициировала выборы, чтобы упрочить свои позиции в Палате Общин. А получилось всё с точностью до наоборот.

А вот у лейбористов – рекордные 262 места.

Их глава Джереми Корбин заявил, что это невероятный результат.

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании -4

Вес остальных партий в Палате Общин незначительный. Ни одна из политических сил не получила большинства для формирования правительства.

То есть партии консерваторов необходимо искать союзников для коалиции.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: в Финляндии живет самый большой кот в мире. Его кличка Малышок
10 июня 2017 09:02

Фотофакт: в Финляндии живет самый большой кот в мире. Его кличка Малышок

Тереза Мэй планирует сформировать «подвешенный парламент» на основе консервативной партии
09 июня 2017 20:07

Тереза Мэй планирует сформировать «подвешенный парламент» на основе консервативной партии

Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола
09 июня 2017 11:37

Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола