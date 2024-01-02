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Верховный суд Израиля отменил скандальный закон, вызвавший массовые протесты

02 января 2024 07:31
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Верховный суд Израиля отменил скандальный закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд Израиля отменил скандальный закон, вызвавший массовые протесты-1

Принятая летом прошлого года правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху реформа вызвала массовые протесты, которые длились более 9 месяцев. По мнению израильтян, она несет прямую угрозу демократии и ведет к конституционному кризису. Партия Нетаньяху назвала это решение неудачным и заявила, что оно противоречит воле народа к единству.

# Закон # Новости Израиля

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