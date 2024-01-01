Во Франции вандалы сожгли 745 авто в новогоднюю ночь

В канун Нового года во Франции вандалы сожгли 745 машин, а число заключенных превысило 380 с лишним человек, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что это на 10 % меньше, чем в предыдущем году, хотя, по данным отчета МВД за 2023 год, в то время сгорело только 690 машин. Дарманен также рассказал, что сегодняшняя ночь была спокойнее, чем в 2022 году, а количество раненых правоохранителей снизилось на 40 %.

Большая часть из пострадавших получила легкие травмы из-за стрельбы пиротехническими средствами. Он отметил, что сокращение числа травм и массовых столкновений связано с усилением контроля на границах и изъятием незаконной пиротехники.