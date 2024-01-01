Подполковник США Дэвис: потери ВСУ достигают полумиллиона солдат

Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что армия Украины потеряла около 500 тыс. солдат. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказал мнение, что эти цифры могут быть еще больше, в особенности после летнего контрнаступления. Также Дэвис отметил, что союзники Запада утаивают реальные потери армии Украины и заявляют, что они удивительно малы. Дэвис также отметил, что украинской армии не хватает ресурсов для проведения новой наступательной операции.

Ранее на пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб запросил мобилизацию еще 450-500 тысяч человек, но главком Валерий Залужный опроверг эту информацию.