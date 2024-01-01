Telegraph: системы ПВО ВСУ не смогут отразить все удары РФ этой зимой

Эксперты предупредили, что украинская система ПВО не сможет отражать все российские удары из-за дефицита ракет-перехватчиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph. Также в издании отмечается, что особую тревогу вызывают нехватка ракет ПВО для Patriot.

Ранее российская сторона уже выразила протест НАТО в связи с поставкой оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что любая поставка вооружений для Украины будет рассматриваться как законный объект нападения со стороны РФ. Он также утверждает, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт в Украине, включая обучение военного персонала на территориях разных стран.