В ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву

Евросоюз отложил выделение 20 миллиардов евро на оказание военной помощи Украине после того, как на этот документ наложила вето Венгрия. Об этом пишет РИА Новости.

Из документа Совета ЕС было исключено упоминание о поставках нового вооружения. Хотя европейская поддержка Украины является существенной, она вряд ли сможет заменить поддержку, предоставляемую Соединенными Штатами.

Напряженность в отношениях между США и Украиной привела к сложностям с выделением помощи.