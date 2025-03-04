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В ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву

04 марта 2025 09:59
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Евросоюз отложил выделение 20 миллиардов евро на оказание военной помощи Украине после того, как на этот документ наложила вето Венгрия. Об этом пишет РИА Новости.

Из документа Совета ЕС было исключено упоминание о поставках нового вооружения. Хотя европейская поддержка Украины является существенной, она вряд ли сможет заменить поддержку, предоставляемую Соединенными Штатами. 

Напряженность в отношениях между США и Украиной привела к сложностям с выделением помощи. 

В ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву-1

Фото: pixabay

Так, например, Штаты приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока ее лидер Зеленский не проявит приверженность мирным переговорам.

Ранее, в прошлую пятницу, 28 февраля, в Белом доме встреча Зеленского и Трампа завершилась конфликтом, который привел к аннулированию сделки по редкоземельным металлам. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и неуважительно относится к США. Однако лидер Штатов по-прежнему открыт для переговоров, если Зеленский готов пересмотреть свою позицию, извиниться и выразить готовность к миру.

# Международная политика

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