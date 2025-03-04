Economist: приостановка помощи США приведет увеличению потерь ВСУ

Военные Украины зависят от американской поддержки: без боеприпасов и ракет для ЗРК Patriot они не смогут обеспечить эффективную защиту своих городов.

The Economist сообщает, что приостановка американской помощи приведет к росту числа погибших в войсках ВСУ из-за потери БМП Bradley, ракет и боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению Fox News, США приостанавливает всю военную поддержку Украины до тех пор, пока президент не примет решения относительно приверженности Киева мирным переговорам.

Трамп и Зеленский встречались в Белом доме 28 февраля, но их переговоры закончились перепалкой, а сделка по продаже редкоземельных металлов сорвалась.

По словам Трампа, Зеленский не был готов к мирным переговорам и проявил непочтительное отношение к Соединенным Штатам. Майкл Уолтц, советник главы государства, сказал, что Трамп открыт для переговоров, если Зеленский пересмотрит свою позицию, извинится и выразит готовность к миру.