The Economist сообщает, что приостановка американской помощи приведет к росту числа погибших в войсках ВСУ из-за потери БМП Bradley, ракет и боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.
Военные Украины зависят от американской поддержки: без боеприпасов и ракет для ЗРК Patriot они не смогут обеспечить эффективную защиту своих городов.
По сообщению Fox News, США приостанавливает всю военную поддержку Украины до тех пор, пока президент не примет решения относительно приверженности Киева мирным переговорам.
Трамп и Зеленский встречались в Белом доме 28 февраля, но их переговоры закончились перепалкой, а сделка по продаже редкоземельных металлов сорвалась.
По словам Трампа, Зеленский не был готов к мирным переговорам и проявил непочтительное отношение к Соединенным Штатам. Майкл Уолтц, советник главы государства, сказал, что Трамп открыт для переговоров, если Зеленский пересмотрит свою позицию, извинится и выразит готовность к миру.