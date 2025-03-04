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ФСБ задержала гражданина РФ, передавшего Украине данные о военном объекте

04 марта 2025 10:44
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Федеральная служба безопасности Украины (ФСБ) арестовала в Воронеже российского гражданина за передачу украинской разведке информации о военном объекте. Об этом пишет РИА Новости.

 

ФСБ задержала гражданина РФ, передавшего Украине данные о военном объекте-1

Фото: pixabay

Его подозревают в государственной измене. Связь с СБУ была налажена в прошлом году, и он передал информацию через WhatsApp. 
Было заведено уголовное дело, задержанного отправили под стражу. Расследование продолжается.

# ФСБ

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