Вэнс не исключил отправки войск США в Украину

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что Штаты не исключают возможности отправки войск в Украину, если Москва не будет вести добросовестные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.
Он также предположил возобновление отношений с Россией в случае достижения успешного согласия по украинскому кризису. При этом он отметил, что будет заключена сделка, которая многих шокирует.
В зависимости от хода переговоров американский лидер Дональд Трамп может поменять свою позицию по Украине.
В среду лидеры РФ и Америки обсудили обмен граждан двух стран и разрешение ситуации в Украине. Они условились продолжить личные контакты. На будущей неделе высшие должностные лица России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) и в Саудовской Аравии.