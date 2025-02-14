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Вэнс не исключил отправки войск США в Украину

14 февраля 2025 08:58
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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что Штаты не исключают возможности отправки войск в Украину, если Москва не будет вести добросовестные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Он также предположил возобновление отношений с Россией в случае достижения успешного согласия по украинскому кризису. При этом он отметил, что будет заключена сделка, которая многих шокирует. 

Вэнс не исключил отправки войск США в Украину-1

Фото: pixabay

В зависимости от хода переговоров американский лидер Дональд Трамп может поменять свою позицию по Украине.

В среду лидеры РФ и Америки обсудили обмен граждан двух стран и разрешение ситуации в Украине. Они условились продолжить личные контакты. На будущей неделе высшие должностные лица России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) и в Саудовской Аравии.

# Международная политика # США # Россия # Армия

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