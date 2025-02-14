Вэнс не исключил отправки войск США в Украину

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что Штаты не исключают возможности отправки войск в Украину, если Москва не будет вести добросовестные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Он также предположил возобновление отношений с Россией в случае достижения успешного согласия по украинскому кризису. При этом он отметил, что будет заключена сделка, которая многих шокирует.