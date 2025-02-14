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Группировка ХАМАС заявила, что продолжит освобождать заложников

14 февраля 2025 08:55
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Группировка ХАМАС объявила, что, вопреки своим прежним заявлениям, 15 февраля освободит следующую группу захваченных в Израиле заложников и продолжит выполнять соглашение о прекращении огня с Израилем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группировка ХАМАС заявила, что продолжит освобождать заложников-2

На первом этапе группировка обязалась освободить 33 человека, на данный момент домой отправились 16 израильтян и 5 граждан Таиланда. В плену числятся еще 73 человека, около 30 из них могут быть мертвы. Напомним, ранее премьер-министр Израиля пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.

# Международная политика

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