Каждый пятый немец с трудом справляется с оплатой жилья и энергоресурсов – опрос

Жителям Германии все труднее справляться с растущими расходами. Об этом говорят результаты опроса Центра экономических исследований. Каждый второй респондент ощутил значительное повышение стоимости жизни за последний год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым болезненным для людей стал рост цен на жилье и энергоресурсы. Каждый пятый немец признался, что с трудом справляется с оплатой этих услуг. Еще 33 % вынуждены экономить, чтобы покрыть счета за электричество. Четверть граждан страны признались, что для того, чтобы выжить в нынешних условиях им пришлось увеличить свои расходы на 30 %. Почти половина опрошенных рассказали, что для экономии намерены перейти на другие источники энергии, например на солнечные батареи.