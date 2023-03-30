Кандидат на пост президента Турции высказался о санкциях против РФ

Турции не нужно применять санкции против Российской Федерации, как это делают страны Запада, нужен диалог. Об этом заявил претендент на пост главы страны Синас Оган.

Турция сможет найти решение после переговоров с российским и украинским лидерами, нужно разговаривать, приводит его слова РИА Новости. Оган выдвинут как кандидат на предстоящие президентские выборы от альянса Ata. О том, что страна не присоединится к односторонним санкциям против РФ, ранее заявил глава Министерства иностранных дел Турции Чавушоглу. Но при этом Анкара и не позволит их обходить, сказал он.