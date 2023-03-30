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Госдолг Германии достиг рекордных значений

30 марта 2023 06:09
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Новости Германии. Госдолг Германии составил почти 2,5 триллиона евро. Это рекордные значения для страны. Речь идет о задолженностях федеральных и земельных организаций, а также органов социального обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Германии достиг рекордных значений-1

Вместе с тем, в 10 раз выросли процентные выплаты по кредитам, которые осуществляются из госбюджета, рассказал глава Минфина. Как отмечают эксперты, такие неоптимистичные показатели Германии в первую очередь связаны с экономическим кризисом в Европе и последствиями пандемии.

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# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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