Госдолг Германии достиг рекордных значений

Новости Германии. Госдолг Германии составил почти 2,5 триллиона евро. Это рекордные значения для страны. Речь идет о задолженностях федеральных и земельных организаций, а также органов социального обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем, в 10 раз выросли процентные выплаты по кредитам, которые осуществляются из госбюджета, рассказал глава Минфина. Как отмечают эксперты, такие неоптимистичные показатели Германии в первую очередь связаны с экономическим кризисом в Европе и последствиями пандемии.