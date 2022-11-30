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Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке

30 ноября 2022 08:18
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Новости Венгрии. Хочешь праздник – крути педали. В Будапеште решили сэкономить на иллюминации. Город к Рождеству украсили максимально скромно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке-1

Большинство светильников работают от солнечных батарей, но одну из инсталляций можно наполнить блеском, лишь приложив усилия. Генератор вырабатывает ток, только благодаря неленивым.

Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке-4

Гергелий Орси, мэр 2-го района Будапешта:
С одной стороны, мы продолжаем двигаться в этот холод, с другой – мы можем почувствовать, сколько нужно крутить педали, чтобы зажечь шестиметровую елку – не так много, но это важно для нас, чтобы показать пример того, что устойчивое развитие – это будущее.

Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке-7

В эпоху энергетического кризиса нельзя было решить все более эффективным способом. Было бы очень грустно, если бы и этого не было. Каждый год площадь красиво украшается, то, что есть сейчас, думаю, это отличный компромисс.

Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке-10

Подсчитано: такой рачительный подход позволит сэкономить на праздничном освещении лишь в одном районе венгерской столицы около 60 тысяч долларов.

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# Экономический кризис # Гергелий Орси # Новости Венгрии # Фотофакт

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