Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке

Новости Венгрии. Хочешь праздник – крути педали. В Будапеште решили сэкономить на иллюминации. Город к Рождеству украсили максимально скромно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство светильников работают от солнечных батарей, но одну из инсталляций можно наполнить блеском, лишь приложив усилия. Генератор вырабатывает ток, только благодаря неленивым.

Гергелий Орси, мэр 2-го района Будапешта:

С одной стороны, мы продолжаем двигаться в этот холод, с другой – мы можем почувствовать, сколько нужно крутить педали, чтобы зажечь шестиметровую елку – не так много, но это важно для нас, чтобы показать пример того, что устойчивое развитие – это будущее.

В эпоху энергетического кризиса нельзя было решить все более эффективным способом. Было бы очень грустно, если бы и этого не было. Каждый год площадь красиво украшается, то, что есть сейчас, думаю, это отличный компромисс.