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Две трети британцев не могут позволить себе рождественский ужин

30 ноября 2022 07:35
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Новости Великобритании. Две трети британцев беспокоятся, что не могут позволить себе рождественский ужин. Об этом сообщает местный портал Sky News. Рост расходов и стагнация заработной платы заставили многих людей в Британии столкнуться с трудностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две трети британцев не могут позволить себе рождественский ужин-1

Печально, что особо сложная экономическая ситуация сложилась в преддверии главных зимних праздников. Так, неплатежеспособность вызвала новую волну беспокойств у жителей королевства. Они переживают по поводу праздничного ужина, который в этом году будет особенно дорогим. При этом почти 40 % британцев заявили, что могут и вовсе отказаться от празднования из-за непредвиденных расходов.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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