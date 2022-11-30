Две трети британцев не могут позволить себе рождественский ужин

Новости Великобритании. Две трети британцев беспокоятся, что не могут позволить себе рождественский ужин. Об этом сообщает местный портал Sky News. Рост расходов и стагнация заработной платы заставили многих людей в Британии столкнуться с трудностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печально, что особо сложная экономическая ситуация сложилась в преддверии главных зимних праздников. Так, неплатежеспособность вызвала новую волну беспокойств у жителей королевства. Они переживают по поводу праздничного ужина, который в этом году будет особенно дорогим. При этом почти 40 % британцев заявили, что могут и вовсе отказаться от празднования из-за непредвиденных расходов.