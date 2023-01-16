Венграм пора готовиться к экономическому коллапсу. Пессимистичные прогнозы озвучили эксперты

Новости Венгрии. Венграм пора готовиться к экономическому коллапсу. Пессимистичные прогнозы на фоне растущей инфляции в стране озвучили местные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, и без мнения специалистов сами жители давно заметили проблемы в экономике страны. Ведь с их следствием – ростом цен на продукты питания, коммунальные и прочие услуги – они сталкиваются ежедневно. Так, сокращать, в частности, приходится свой рацион. В среднем еда подорожала на 45 %, но некоторые продукты, такие как сыр и хлеб, – на 80 %.

Цены растут во всей Европе, но Венгрия имеет ряд особенностей, которые еще больше осложняют экономическое положение в стране. В первую очередь речь идет об ослаблении форинта. А во-вторую – о государственных выплатах гражданам перед выборами.