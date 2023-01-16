22 января наступит год Кролика по восточному календарю. Как в Китае готовятся к празднику?

Новости Китая. В предстоящее воскресенье, 22 января, наступит год Кролика по восточному календарю. Во всем Китае люди уже сейчас заняты подготовкой к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В предстоящее воскресенье, 22 января, наступит год Кролика по восточному календарю. Во всем Китае люди уже сейчас заняты подготовкой к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повсюду развернулись ярмарки с сезонными деликатесами и традиционными украшениями. Особо активная торговля идет на оптовых цветочных рынках. Орхидеи принято приносить в дом в качестве подарка родственникам, ведь Лунный Новый год в Китае называется еще и Праздником весны. Он наступит 22 января.
Этот день принято проводить в кругу семьи, оттого сейчас в Китае очень людно в аэропортах и на вокзалах. Предпраздничный пассажиропоток оценили в 2 миллиарда человек.
Те, кто путешествует на поездах, не скучают. В роли аниматоров – проводники. Пассажирам они помогают нанести на подарочные салфетки китайский иероглиф, обозначающий благословение и счастье.
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