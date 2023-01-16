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Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине

16 января 2023 06:35
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Еще одна страна отказалась спонсировать украинский конфликт. В Грузии заявили о невозможности военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине-1

Отвечающий за это вице-премьер Тея Цулукиани подобное решение объяснила нежеланием Тбилиси быть втянутой в конфронтацию Востока и Запада. Она напомнила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов, а потому ключевая задача правительства – сохранить мир на собственной территории.

Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине-4

Не сможет удовлетворить военные потребности Украины и Германия. По крайней мере, в 2023 году таких долгожданных танков «Леопард 2» Киев точно не увидит, сообщили в немецком кабмине.

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# Международная политика # Тея Цулукиани # Фотофакт

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