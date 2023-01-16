Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине

Еще одна страна отказалась спонсировать украинский конфликт. В Грузии заявили о невозможности военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвечающий за это вице-премьер Тея Цулукиани подобное решение объяснила нежеланием Тбилиси быть втянутой в конфронтацию Востока и Запада. Она напомнила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов, а потому ключевая задача правительства – сохранить мир на собственной территории.