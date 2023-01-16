Прямой эфир

Польша просит украинских беженцев вернуть выплаченные деньги

16 января 2023 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша требует от украинских беженцев вернуть выплаченные им деньги, которые те получали, живя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша просит украинских беженцев вернуть выплаченные деньги-1

По польским законам, при отъезде назад украинцы обязаны уведомить об этом соответствующие органы. Соответственно, после того как они пересекут границу, выплаты прекратятся. Так работает процедура. Тем не менее некоторые гости, видимо, решили схитрить. Многие уехавшие продолжали получать деньги, находясь уже дома. Часто путаница касалась ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет. Разумеется, теперь польские власти требуют вернуть незаконно полученные выплаты. Но большинство украинцев заявляют, что даже ничего не знали об этих пособиях.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине
16 января 2023 06:35

Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине

Забывчивый человек. Что грозит Байдену за найденные в гараже секретные документы?
15 января 2023 19:20

Забывчивый человек. Что грозит Байдену за найденные в гараже секретные документы?

Гайдамака о ГТС: уничтожается система, которая стоит два ВВП Украины
15 января 2023 19:04

Гайдамака о ГТС: уничтожается система, которая стоит два ВВП Украины