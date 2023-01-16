Польша просит украинских беженцев вернуть выплаченные деньги

Польша требует от украинских беженцев вернуть выплаченные им деньги, которые те получали, живя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По польским законам, при отъезде назад украинцы обязаны уведомить об этом соответствующие органы. Соответственно, после того как они пересекут границу, выплаты прекратятся. Так работает процедура. Тем не менее некоторые гости, видимо, решили схитрить. Многие уехавшие продолжали получать деньги, находясь уже дома. Часто путаница касалась ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет. Разумеется, теперь польские власти требуют вернуть незаконно полученные выплаты. Но большинство украинцев заявляют, что даже ничего не знали об этих пособиях.