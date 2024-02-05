Венгерский парламент не смог провести голосование по вступлению Швеции в НАТО

Парламентарии от правящей партии «Фидес» и ее союзники не пришли на внеочередное заседание, которое созвали по инициативе оппозиции. В результате на голосовании присутствовал только 51 депутат, в то время как 148 проигнорировали слушания. В партии заявили, что они готовы рассмотреть заявку, если премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приедет и встретится с главой правительства страны Виктором Орбаном. После того как парламент Турции одобрил заявку Стокгольма, Венгрия осталась единственной страной, не поддержавшей принятие страны в Альянс.