Прямой эфир

Израильские военные обстреляли конвой ООН

05 февраля 2024 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Конвой ООН с продовольствием в Газе попал под обстрел израильских сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в ближневосточном агентстве.

Израильские военные обстреляли конвой ООН-1

Представители организации призывают обеспечить безопасный доступ ко всем частям анклава. Но израильские военные намерены и дальше идти к своим целям. ЦАХАЛ продолжает форсировать в секторе. Военные активно зачищают подземные туннели ХАМАС. А израильская авиация практически ежедневно обстреливает Рафах и Хан-Юнис. В регионе продолжает нарастать гуманитарная напряженность. Населению остро не хватает медикаментов, продовольствия и топлива. Также практически все больницы Газы остаются в разрухе, из-за чего растет заболеваемость среди населения. Напомним, с начала октября в секторе Газа продолжаются боевые действия между Израилем и ХАМАС.

# ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии из-за приостановки поставок газа из США
05 февраля 2024 18:17

Немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии из-за приостановки поставок газа из США

«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста
05 февраля 2024 18:03

«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста

DPA: ЕС готов санкции против 200 физлиц и юридических лиц
05 февраля 2024 15:55

DPA: ЕС готов санкции против 200 физлиц и юридических лиц