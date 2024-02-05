Израильские военные обстреляли конвой ООН

Конвой ООН с продовольствием в Газе попал под обстрел израильских сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в ближневосточном агентстве.

Представители организации призывают обеспечить безопасный доступ ко всем частям анклава. Но израильские военные намерены и дальше идти к своим целям. ЦАХАЛ продолжает форсировать в секторе. Военные активно зачищают подземные туннели ХАМАС. А израильская авиация практически ежедневно обстреливает Рафах и Хан-Юнис. В регионе продолжает нарастать гуманитарная напряженность. Населению остро не хватает медикаментов, продовольствия и топлива. Также практически все больницы Газы остаются в разрухе, из-за чего растет заболеваемость среди населения. Напомним, с начала октября в секторе Газа продолжаются боевые действия между Израилем и ХАМАС.