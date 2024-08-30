Венгерские аграрии терпят убытки из-за засухи

Венгрия борется с последствиями засухи. Из-за нее фермеры страны терпят огромные убытки. Сумма уже превысила полтора миллиарда долларов с начала 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее остальных пострадали кукурузные поля. Они «задолжали» 670 миллионов. На втором месте антирейтинга – плантации подсолнечника и сахарной свеклы. Эксперты единогласно прогнозируют низкую урожайность. По оценкам специалистов, она снизится со среднегодовых 8 тонн до 5. Это, в свою очередь, может спровоцировать скачок цен на продукты питания в стране из-за возникшего дефицита.

Отметим, что Венгрия продолжает страдать от аномальной жары: в отдельных регионах столбик термометра достигает 40 градусов по Цельсию. Осложняет ситуацию отсутствие осадков. Уровень воды в Тисе, второй по величине реке страны, рекордно низок. В целом засуха затронула почти 60 % территории Венгрии.