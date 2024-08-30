Жители Израиля протестуют у резиденции премьер-министра

Новая форма протеста: жители Израиля перекрыли дорогу фотографиями заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плакатами с изображением родных и близких демонстранты устелили проезжую часть у резиденции премьер-министра страны.

На этом небольшом участке дорог граждане выложили 107 снимков. 107 судеб, как говорят сами активисты. Именно столько заложников до сих пор удерживаются в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Граждане призывают заключить соглашение, которое вернет домой пленных. С таким требованием к властям израильтяне обращаются более полугода. Многочисленные акции протеста проходят в разных городах страны. Иногда они длятся сутками.

30 августа стало известно, что израильская армия завершила операцию на юге сектора Газа. Все подразделения, которые участвовали в ней, покидают район Хан-Юниса.