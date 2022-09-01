Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек

Новости Венесуэлы. Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек. Так, теперь каменный забор в Каракасе украшает огромное изображение попугаев. Автор эффектной работы – местный художник Оскар Оливарес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найти столько материала для необычного холста мастеру помогли соцсети, в которых он призвал всех желающих приносить ему пластиковые крышки. В результате улов получился более чем хорошим. Кстати, складывать картину мужчине помогают добровольцы, среди них и дети.

Оскар Оливарес, художник:

Я считаю, что это прекрасный пример того, как из ненужных вещей можно создать что-то полезное. Это также должно вдохновлять детей и молодых людей, которые мечтают стать художниками.

Осмара Апонте, учительница:

Это хорошая инициатива, поскольку приносит пользу искусству и молодежи. Это также показывает, как важна вторичная переработка. Школьники видят, что крышки можно не выбрасывать, а сохранить.