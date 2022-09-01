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Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек

01 сентября 2022 07:20
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Новости Венесуэлы. Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек. Так, теперь каменный забор в Каракасе украшает огромное изображение попугаев. Автор эффектной работы – местный художник Оскар Оливарес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек-1

Найти столько материала для необычного холста мастеру помогли соцсети, в которых он призвал всех желающих приносить ему пластиковые крышки. В результате улов получился более чем хорошим. Кстати, складывать картину мужчине помогают добровольцы, среди них и дети.

Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек-4

Оскар Оливарес, художник:
Я считаю, что это прекрасный пример того, как из ненужных вещей можно создать что-то полезное. Это также должно вдохновлять детей и молодых людей, которые мечтают стать художниками.

Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек-7

Осмара Апонте, учительница:
Это хорошая инициатива, поскольку приносит пользу искусству и молодежи. Это также показывает, как важна вторичная переработка. Школьники видят, что крышки можно не выбрасывать, а сохранить.

Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек-10

Добавим, что на создание картины ушло две недели.

# Творчество # Оскар Оливарес # Осмара Апонте # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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