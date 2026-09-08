Новости по тегу #Новости Венесуэлы

В состав груза планируется включить имущество для обеспечения жизнедеятельности, мотопомпы, компрессорную станцию, а также 12 тонн медицинской продукции.
Возможный выход из ОПЕК мог бы создать условия для более активного участия международных нефтяных компаний из США и других стран в восстановлении венесуэльского нефтесектора.
Полностью разрушены 189 зданий. Более 15 тысяч человек лишились крова.
По оценкам международных организаций, стихия затронула не менее миллиона граждан.
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