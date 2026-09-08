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Новости по тегу #Новости Венесуэлы

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле в связи с разрушительными последствиями землетрясений
08 сентября 2026 17:17

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле в связи с разрушительными последствиями землетрясений

В Венесуэле обсуждают возможность выхода страны из ОПЕК
28 августа 2026 15:48

В Венесуэле обсуждают возможность выхода страны из ОПЕК

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек
04 июля 2026 08:01

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек
28 июня 2026 11:02

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек

Американские власти продолжают попытки свергнуть президента Венесуэлы
12 августа 2024 18:21

Американские власти продолжают попытки свергнуть президента Венесуэлы

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти на своей территории
04 августа 2024 16:58

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти на своей территории

Венесуэла восстанавливается после масштабных погромов
01 августа 2024 06:30

Венесуэла восстанавливается после масштабных погромов

Николас Мадуро назвал вспыхнувшие в Каракасе беспорядки попыткой госпереворота
30 июля 2024 18:48

Николас Мадуро назвал вспыхнувшие в Каракасе беспорядки попыткой госпереворота

В Венесуэле пройдут марши в поддержку избранного Президента
30 июля 2024 08:12

В Венесуэле пройдут марши в поддержку избранного Президента

Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота
30 июля 2024 06:52

Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота

Венесуэльская оппозиция призвала людей выйти на улицы
29 июля 2024 10:42

Венесуэльская оппозиция призвала людей выйти на улицы

Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
29 июля 2024 07:52

Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы