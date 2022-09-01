В Вильнюсе для экономии электроэнергии отключили фонари

Новости Литвы. Из-за непомерных цен на электричество в Литве лихорадочно ищут способы, как его сэкономить. Решили начать с главного города страны – Вильнюса. На улицах теперь работают не все фонари, перестал гореть свет во многих подземных переходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти столицы считают, что это позволит сэкономить 20 % электроэнергии. Но этот оптимизм с ними не разделяют горожане. «Светлые идеи» мэрии, по убеждению людей, уже стали опасны для их здоровья и даже жизни. Многие отказываются выходить на улицу поздно вечером или рано утром. Но это никак не останавливает руководство города в поисках новых способов экономии. Жителям Вильнюса предложили не включать свет в подъездах и не пользоваться лифтом. Надо немного потерпеть, пока цены на электроэнергию не вернутся в прежнее русло.