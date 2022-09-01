Южная Корея и США провели крупные совместные учения. Первые после большого перерыва, связанного с пандемией. В учебных боях были задействованы танки, артиллерия и другие рода войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти военные игры, по словам высокопоставленных военных двух стран, направлены на сдерживание КНДР и ее ядерного потенциала. Чтобы Пхеньян убедился в серьезности намерений союзников, учения провели всего в нескольких десятках километров от северокорейской границы. А вот к этому в КНДР отнеслись более чем серьезно, назвав всю эту военную активность репетицией нападения на страну. Пхеньян пообещал, что усилит оборону и боеготовность войск.