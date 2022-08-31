Уровень инфляции в еврозоне вновь побил исторический рекорд, перевалив за 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило статуправление Европейского союза.

Этот показатель оказался гораздо выше, чем прогнозировали финансовые аналитики и превысил ожидания Европейского центробанка. Цены 19 стран еворозоны выросли практически на все. Энергоресурсы подорожали более чем на 38 %. Вторыми по уровню роста ожидаемо оказались продукты питания –10, 6 %. Подскочила стоимость промышленных товаров. За них европейцы платят уже на 5 % больше, чем годом ранее.