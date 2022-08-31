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Уровень инфляции в еврозоне вновь побил исторический рекорд

31 августа 2022 18:24
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Уровень инфляции в еврозоне вновь побил исторический рекорд, перевалив за 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило статуправление Европейского союза.

Уровень инфляции в еврозоне вновь побил исторический рекорд-1

Этот показатель оказался гораздо выше, чем прогнозировали финансовые аналитики и превысил ожидания Европейского центробанка. Цены 19 стран еворозоны выросли практически на все. Энергоресурсы подорожали более чем на 38 %. Вторыми по уровню роста ожидаемо оказались продукты питания –10, 6 %. Подскочила стоимость промышленных товаров. За них европейцы платят уже на 5 % больше, чем годом ранее.  

Уровень инфляции в еврозоне вновь побил исторический рекорд-4

Это же касается и услуг, которые стали дороже на почти на 4 %. Правительства стран еврозоны пытаются помочь людям и бизнесу справиться с ростом цен, снижая налоги и выделяя субсидии домохозяйствам и предприятиям. На это уже потрачено почти 300 миллиардов евро.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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