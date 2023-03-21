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Великобритания поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном

21 марта 2023 14:50
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Великобритания передаст Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. По свойствам такие снаряды характеризуются сверхэффективностью при поражении бронетехники и танков, сообщает ТАСС.

Информация о том, что Украине будут переданы боевые танки Challenger 2, а вместе с ними Киев получит еще и боеприпасы из обедненного урана, опубликована в заявлении заместителя главы оборонного ведомства Соединенного Королевства Аннабель Голди.

Сообщается, что Великобритания в 2022 году оказала военную помощь Украине на сумму 2,8 млрд долларов. Лондон передал Киеву более десяти тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, более двухсот бронемашин, РСЗО и высокоточные ракеты. Свыше десяти тысяч украинских солдат прошли обучение у британских инструкторов.

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# Международная политика

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