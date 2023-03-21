Великобритания поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном

Великобритания передаст Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. По свойствам такие снаряды характеризуются сверхэффективностью при поражении бронетехники и танков, сообщает ТАСС.

Информация о том, что Украине будут переданы боевые танки Challenger 2, а вместе с ними Киев получит еще и боеприпасы из обедненного урана, опубликована в заявлении заместителя главы оборонного ведомства Соединенного Королевства Аннабель Голди.

Сообщается, что Великобритания в 2022 году оказала военную помощь Украине на сумму 2,8 млрд долларов. Лондон передал Киеву более десяти тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, более двухсот бронемашин, РСЗО и высокоточные ракеты. Свыше десяти тысяч украинских солдат прошли обучение у британских инструкторов.