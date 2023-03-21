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В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности из-за возможных беспорядков. При чём тут Трамп?

21 марта 2023 12:24
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Новости США. В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности. Власти боятся возможных беспорядков, которые могут вспыхнуть, если против экс-президента США Дональда Трампа будут выдвинуты обвинения в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности из-за возможных беспорядков. При чём тут Трамп?-1

Бывший глава Белого дома призвал своих сторонников выйти на акции протеста, если подобное произойдет. В связи с этим полиция взяла под охрану здание Конгресса. По периметру установлены ограждения, усилены патрули. В течение всей недели будет находиться в полной готовности дополнительный штат правоохранителей.

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# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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