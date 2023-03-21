В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности из-за возможных беспорядков. При чём тут Трамп?

Новости США. В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности. Власти боятся возможных беспорядков, которые могут вспыхнуть, если против экс-президента США Дональда Трампа будут выдвинуты обвинения в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший глава Белого дома призвал своих сторонников выйти на акции протеста, если подобное произойдет. В связи с этим полиция взяла под охрану здание Конгресса. По периметру установлены ограждения, усилены патрули. В течение всей недели будет находиться в полной готовности дополнительный штат правоохранителей.