В Литве чаще воруют в магазинах – из-за инфляции люди стали беднее

Новости Литвы. В Литве участились случаи воровства продуктов в магазинах. По данным полиции, в 2022 году зафиксировано более 32 тысяч мелких краж, что примерно на 50 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эта неприятная тенденция сохраняется.

В МВД сообщили, что не знают, чем это вызвано. Зато торговцы в причине не сомневаются. По их мнению, такому развитию событий способствуют два фактора: во-первых, финансовое положение населения ухудшилось из-за инфляции; а во-вторых, ответственность, применяемая к ворам, по их мнению, слишком мягкая. В основном похищаются консервы и продукты длительного хранения, но в последние время стали красть даже молоко. По словам торговцев, если государство не в силах обуздать рост цен, то оно точно может усилить наказание за воровство.