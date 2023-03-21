Прямой эфир

В Литве чаще воруют в магазинах – из-за инфляции люди стали беднее

21 марта 2023 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве участились случаи воровства продуктов в магазинах. По данным полиции, в 2022 году зафиксировано более 32 тысяч мелких краж, что примерно на 50 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эта неприятная тенденция сохраняется.

В Литве чаще воруют в магазинах – из-за инфляции люди стали беднее-1

В МВД сообщили, что не знают, чем это вызвано. Зато торговцы в причине не сомневаются. По их мнению, такому развитию событий способствуют два фактора: во-первых, финансовое положение населения ухудшилось из-за инфляции; а во-вторых, ответственность, применяемая к ворам, по их мнению, слишком мягкая. В основном похищаются консервы и продукты длительного хранения, но в последние время стали красть даже молоко. По словам торговцев, если государство не в силах обуздать рост цен, то оно точно может усилить наказание за воровство.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кража # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности из-за возможных беспорядков. При чём тут Трамп?
21 марта 2023 12:24

В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности из-за возможных беспорядков. При чём тут Трамп?

Во Франции протестующие заблокировали железнодорожные пути, движение поездов было остановлено
21 марта 2023 12:12

Во Франции протестующие заблокировали железнодорожные пути, движение поездов было остановлено

Редкие кадры из дикой природы. Посмотрите, как панда пьёт воду в заснеженном поле
21 марта 2023 11:57

Редкие кадры из дикой природы. Посмотрите, как панда пьёт воду в заснеженном поле