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Во Франции протестующие заблокировали железнодорожные пути, движение поездов было остановлено

21 марта 2023 12:12
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Новости Франции. Во Франции протесты против пенсионной реформы принимают все более радикальный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции протестующие заблокировали железнодорожные пути, движение поездов было остановлено-1

Так, в городе Клермон-Ферран в центральной части страны сотни демонстрантов буквально захватили местный вокзал и заблокировали железнодорожные пути. На несколько часов было парализовано движение всех поездов. По словам организаторов акции, люди это сделали для того, чтобы высказать свое недовольство правительством, «протащившим» через Сенат скандальный законопроект.

Во Франции протестующие заблокировали железнодорожные пути, движение поездов было остановлено-4

Буквально через несколько часов аналогичная акция прошла и в Лионе. Там митингующие точно так же перекрыли пути в знак протеста против пенсионной реформы.

Стоит отметить, что французы возмущены тем, что нововведения были приняты без голосования в парламенте. По их мнению, это грубое нарушение демократических принципов государства.

«Прощай, Макрон и пенсионная реформа» – большинство французов выступают за отставку правительства. Подробности здесь.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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