В НАТО считают «Буревестник» серьезной угрозой – Bild

Российская Федерация завершила испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, о чем объявил лидер РФ Владимир Путин. Это вызвало серьезную тревогу в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

В Североатлантическом альянсе беспокоятся из-за того, что ракета способна длительное время находиться в полете и обходить системы обороны.

Ранее Путин также объявил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, мощность которого превышает ракету «Сармат». Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что «Буревестник» успешно преодолел 14 тыс. километров и способен на большее.

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