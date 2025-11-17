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В НАТО считают «Буревестник» серьезной угрозой – Bild

17 ноября 2025 13:25
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В НАТО считают «Буревестник» серьезной угрозой – Bild-0

Российская Федерация завершила испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, о чем объявил лидер РФ Владимир Путин. Это вызвало серьезную тревогу в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

В Североатлантическом альянсе беспокоятся из-за того, что ракета способна длительное время находиться в полете и обходить системы обороны.

Ранее Путин также объявил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, мощность которого превышает ракету «Сармат». Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что «Буревестник» успешно преодолел 14 тыс. километров и способен на большее.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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