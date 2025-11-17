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На грани нищеты! Польские пенсионеры вынуждены работать до 80 лет

17 ноября 2025 13:38
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В Польше увеличивается число пенсионеров, которые находятся на грани нищеты. По данным Евростата, таких в стране более 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти полмиллиона пожилых поляков получают ежемесячные выплаты ниже минимальной пенсии. Чтобы выжить, многие продолжают работать, выйдя на заслуженный отдых. Некоторые прекращают трудовую деятельность в 70 и даже 80 лет. В зоне риска находятся женщины. У них зарплаты на порядок ниже, чем у мужчин. Также на заработок влияет декретный отпуск. Мрачные перспективы ожидают и молодежь. В поисках лучшей жизни и более широких перспектив студенты все чаще уезжают за рубеж. Эксперты прогнозируют стремительное старение нации в Польше, если власти не предпримут конкретные шаги по увеличению социальных выплат и зарплат. 

# Польша # Кризис в ЕС

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