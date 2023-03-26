Международную акцию «Час Земли» поддержали почти 200 стран

Почти 200 стран поддержали международную акцию «Час Земли», которая прошла 25 марта. Основная задача проекта – привлечь внимание общественности к последствиям изменения климата и необходимости ответственного отношения к природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С инициативой выступила Австралия. Впервые «Час земли» состоялся в Сиднее 31 марта 2007 года. Со временем проект набрал популярность и теперь ежегодно в последнюю субботу марта миллионы жителей планеты на час отключают электричество. В крупных городах без подсветки остаются исторические памятники и административные здания. Присоединилась к акции и Беларусь. Накануне в Минске на время погасли огни Национальной библиотеки, Белгосцирка, Большого театра и других зданий.