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Возле Бранденбургских ворот немцы протестуют и требуют повышения зарплат

26 марта 2023 10:28
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Новости Германии. Бранденбургские ворота в Берлине сегодня, 26 марта, не только главная достопримечательность города, но и центр протестного движения. На этот раз там прошли демонстрации с требованием повышения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Бранденбургских ворот немцы протестуют и требуют повышения зарплат-1

Участниками протестов стали 5 тысяч человек – это сотрудники больниц, почтовые работники, транспортники, у которых общая претензия к властям, – несоответствие оплаты труда нынешней экономической ситуации в стране: рекордно высокой инфляции, дорогим коммунальным услугам и продуктам питания. Правительство на недовольство демонстрантов пока никак не реагирует, но активисты предупреждают: уже завтра в стране начнутся массовые забастовки. Тогда властям все же придется обратить внимание на требования протестующих, уверены они.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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