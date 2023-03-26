Возле Бранденбургских ворот немцы протестуют и требуют повышения зарплат

Новости Германии. Бранденбургские ворота в Берлине сегодня, 26 марта, не только главная достопримечательность города, но и центр протестного движения. На этот раз там прошли демонстрации с требованием повышения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками протестов стали 5 тысяч человек – это сотрудники больниц, почтовые работники, транспортники, у которых общая претензия к властям, – несоответствие оплаты труда нынешней экономической ситуации в стране: рекордно высокой инфляции, дорогим коммунальным услугам и продуктам питания. Правительство на недовольство демонстрантов пока никак не реагирует, но активисты предупреждают: уже завтра в стране начнутся массовые забастовки. Тогда властям все же придется обратить внимание на требования протестующих, уверены они.