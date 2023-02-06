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Более 70 человек погибли при сильном землетрясении в Турции

06 февраля 2023 07:29
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Новости Турции. Более 70 человек погибли при сильном землетрясении в Турции. Еще как минимум 440 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 человек погибли при сильном землетрясении в Турции-1

В двух провинциях, которые оказались в эпицентре стихии, полностью разрушено более 40 многоэтажных домов. Сейчас спасатели и волонтеры ведут разбор завалов, поэтому не исключено, что количество жертв может многократно возрасти. Поступает информация о разрушениях из разных районов страны. Министр внутренних дел сообщил, что сильно пострадали 10 городов. Подземные толчки ощущались также в соседних Сирии и Иране. Власти объявили в стране высший уровень опасности.

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# Землетрясение в Турции # Новости Турции # Фотофакт

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