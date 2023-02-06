Новости Турции. Более 70 человек погибли при сильном землетрясении в Турции. Еще как минимум 440 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двух провинциях, которые оказались в эпицентре стихии, полностью разрушено более 40 многоэтажных домов. Сейчас спасатели и волонтеры ведут разбор завалов, поэтому не исключено, что количество жертв может многократно возрасти. Поступает информация о разрушениях из разных районов страны. Министр внутренних дел сообщил, что сильно пострадали 10 городов. Подземные толчки ощущались также в соседних Сирии и Иране. Власти объявили в стране высший уровень опасности.