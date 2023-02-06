Датчане протестуют против решения отменить государственный праздник

Речь идет о так называемом Дне всеобщей молитвы, который в Дании отмечают более пяти веков. Власти намерены отменить традиционный выходной и сделать его рабочим днем. В Копенгагене на демонстрации вышли более 50 тысяч человек. И эта акция стала самой масштабной за несколько десятилетий. Особое возмущение датчан вызвал тот факт, что правительство приняло это непопулярное решение, чтобы увеличить расходы на оборону и довести их до 2 % ВВП. По мнению властей, достичь этой цели можно за счет более высоких налоговых поступлений, которые ожидаются после отмены праздника.

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