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Датчане протестуют против решения отменить государственный праздник

06 февраля 2023 07:43
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Новости Дании. Тысячи датчан вышли на многочисленные акции протеста против решения правительства отменить национальный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Датчане протестуют против решения отменить государственный праздник-1

Речь идет о так называемом Дне всеобщей молитвы, который в Дании отмечают более пяти веков. Власти намерены отменить традиционный выходной и сделать его рабочим днем. В Копенгагене на демонстрации вышли более 50 тысяч человек. И эта акция стала самой масштабной за несколько десятилетий. Особое возмущение датчан вызвал тот факт, что правительство приняло это непопулярное решение, чтобы увеличить расходы на оборону и довести их до 2 % ВВП. По мнению властей, достичь этой цели можно за счет более высоких налоговых поступлений, которые ожидаются после отмены праздника.

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# Акции протеста # Новости Дании # Фотофакт

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