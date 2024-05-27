Великобритания находится в худшем финансовом положении за последние 70 лет

Огромные пакеты помощи и постоянные наращивания военного контингента приводят британскую экономику к краху. Из отчета института финансовых исследований Лондона следует, что королевство находится в худшем финансовом положении за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика консервативной партии, которая правит в стране с 2010 года, привела Британию к масштабному застою во многих отраслях. Из-за постоянных политических кризисов произошла рекордная девальвация фунта стерлингов. А нынешний премьер-министр Риши Сунак ввел Британию в состояние технической рецессии. Недавний роспуск парламента и грядущие парламентские выборы не сулят консерваторам победы. По данным соцопросов, лишь менее четверти избирателей отдали бы свои голоса за правящую партию.